Parolin a Catania per i 900 anni di Sant’Agata

Papa Leone XIV ha scelto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, come legato pontificio per le celebrazioni del IX Centenario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata a Catania. Le cerimonie si terranno dal 16 al 18 agosto 2026 e commemoreranno i novecento anni dalla traslazione della patrona da Costantinopoli, avvenuta il 17 agosto 1126.

La nomina e il suo significato

L’annuncio è arrivato venerdì 20 giugno dall’arcidiocesi di Catania. Secondo la nota ufficiale, la designazione del cardinale Parolin «esprime la vicinanza del Papa alla Chiesa catanese e al cammino di riscoperta del significato storico e spirituale del ritorno delle reliquie della patrona da Costantinopoli, avvenuto il 17 agosto del 1126».

Si tratta di un riconoscimento di grande peso per la città. L’invio di un legato pontificio segnala l’attenzione diretta del pontefice verso una ricorrenza che intreccia storia, fede e identità civica. Sant’Agata è tra le sante più venerate del Mezzogiorno e la sua figura è da secoli al centro della vita religiosa e culturale etnea.

Il programma delle tre giornate

Il cardinale Parolin guiderà i momenti principali delle celebrazioni. Domenica 16 agosto sarà accolto in Cattedrale e a Palazzo degli Elefanti. Renderà omaggio alla lapide dei soldati Gisliberto e Goselmo, i due militari normanni tradizionalmente legati al recupero delle reliquie. In serata presiederà ad Aci Castello la veglia di preghiera che rievoca lo sbarco delle reliquie, avvenuto nove secoli fa sulle coste catanesi.

Lunedì 17 agosto si concentra il cuore delle celebrazioni. Al termine del pellegrinaggio all’alba da piazza del Rotolo a piazza Duomo, il legato pontificio procederà alla solenne incoronazione di Sant’Agata, dopo la ricollocazione del Sacro Cranio nel busto restaurato. Seguirà il Te Deum sul sagrato della Cattedrale. La serata si chiuderà alle 20 con il Pontificale del IX Centenario in piazza Duomo, alla presenza dei vescovi di Sicilia e delle delegazioni dei territori storicamente legati alla traslazione.

Le parole dell’arcivescovo Renna

L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha accolto la notizia con soddisfazione. «La nomina del cardinale Pietro Parolin come Legato Pontificio per il IX Centenario è per la nostra Chiesa motivo di gioia e di gratitudine. Ringraziamo il Santo Padre per questo gesto di attenzione e di affetto. Sant’Agata continua a radunare il suo popolo e a generare comunione: la presenza del Cardinale ci aiuterà a vivere queste celebrazioni come un pellegrinaggio di fede, di speranza e di rinnovata responsabilità cristiana per la nostra terra».

Un evento di rilievo per tutta la Sicilia

La presenza del cardinale Parolin darà alle celebrazioni di agosto un peso ecclesiale che va oltre i confini diocesani. Catania si prepara così a vivere un appuntamento che unisce memoria storica e devozione popolare, con uno sguardo rivolto all’intera Chiesa universale. Le delegazioni attese da diversi territori, già legati alla traslazione del 1126, confermano la dimensione sovralocale dell’evento.