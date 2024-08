Seggiolino Auto: dal 1 settembre vietati questi modelli | Cambiano regole e criteri per i bambini in auto

Cambiano le regole per il seggiolino dell'auto: non farti trovare impreparato (cataniaoggi.it / ansafoto)

Allarme seggiolino auto, cambiano tutte le regole: cosa devi sapere

Quando si hanno dei figli, per viaggiare in macchina con loro è necessario che siano seduti su un seggiolino omologato e conforme alla legge. Questo, infatti, è necessario per tutelare la loro sicurezza: in caso di incidente, anche di piccola entità, i più piccoli possono rischiare molto.

Per acquistare un seggiolino per l’auto si può guardare online, dove c’è un’ampia disponibilità di modelli e di prezzi o ci si può recare in un negozio specializzato. In questo secondo caso, si riceverà una consulenza più specifica e puntuale e, soprattutto, si potrà parlare direttamente con un operatore.

A partire da settembre, però, le regole per i normali seggiolini dell’auto cambieranno e, per evitare multe anche molto salate, ci si dovrà preparare bene. Ecco quindi cosa si deve sapere in merito.

Seggiolini per l’auto per i bambini, cosa cambierà

A partire dal primo settembre di quest’anno, entrerà in vigore una nuova norma in merito ai seggiolini d’auto per bambini. Decadrà quindi l’omologazione UN-ECE R/44 ed entrerà in vigore la nuova UN ECE R129: obiettivo di quest’ultima è quello di rendere i seggiolini per auto ancora più sicuri, quindi diminuire ulteriormente il numero di vittime di incidenti stradali tra i più piccoli. Le novità sono soprattutto sulla seduta: quella dei bambini da 0 mesi a 105 centimetri d’altezza sarà installabile solo con il sistema isofix e con le apposite cinture. I seggiolini per bambini fino a 150 centimetri, invece, si agganceranno anche senza isofix e quindi con la cintura sicurezza del veicolo.

Infine, per quanto riguarda gli “ovetti”, usati per trasportare i neonati in macchina, a partire dal 1° settembre 2024 dovranno essere anch’essi omologati secondo la sigla ECE R129. Chi non rispetterà queste regole incorrerà in sanzioni che andranno da un minimo di 80 euro a un massimo di 300 euro, con la perdita di 5 punti dalla patente.

Devo cambiare il mio seggiolino?

Tutte queste novità riguardano i seggiolini che, dal 1° settembre 2024, saranno messi in vendita, nei negozi fisici o online. Chi infatti possiede già un seggiolino auto, acquistato prima di questa data, non dovrà buttare il proprio per comprarne uno nuovo: si potranno continuare ad utilizzare i dispositivi vecchi purché rispettino le normative precedenti, cioè quelle in vigore quando li si è acquistati.

Se si viene fermati e gli agenti verificano che il seggiolino non è a norma, si rischia la multa fino a 300 euro e la perdita di punti. Nel caso di recidiva, però, il rischio è anche la sospensione della patente.