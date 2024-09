Instagram, addio alla versione gratuita: da questa data in poi sarà a pagamento | Utenti italiani inferociti

Dite addio ad Instagram, non ci sarà più: è inevitabile, accadrà presto

Una delle applicazioni più usate da giovani e meno giovani è Instagram. Appartiene al gruppo di Meta ed è un social dedicato alla condivisione di istantanee, fotografie e video, quindi contenuti visivi da pubblicare sia come post, che quindi rimangono per sempre nella bacheca personale sia come storie, che durano solo 24 ore e poi spariscono.

Si tratta di un social network adatto però anche a conoscere nuove persone, poiché esiste la sezione “esplora” ed è disponibile il servizio di chat e perfetto per seguire i propri idoli, come gli influencer. Su Instagram, infatti, i VIP riescono a tenersi in contatto con i propri fan e quindi ad aggiornarli su impegni o dettagli della propria vita privata.

Oggi, però, non abbiamo una bella notizia per chi ama Instagram. Presto, infatti, l’app gratuita ed amata da tutti smetterà di funzionare e non si potrà fare niente per evitarlo: ecco chi rischia e cosa succederà ai cellulari.

Addio ad Instagram, devi accettarlo

Così come sta accadendo a Whatsapp, anche Instagram smetterà presto di funzionare su molti cellulari. Queste popolari applicazioni, infatti, sono entrambe gestite da Meta, che lavora costantemente per migliorare sempre di più i propri servizi e per fare in modo che tutti i telefoni cellulari possano scaricarli ed utilizzarli. Man mano che i software evolvono, però, i telefoni più vecchi non riescono più a supportarli: al momento, quelli che non possono avere Whatsapp sono quelle che per iOS non riescono a scaricare il sistema operativo 12, mentre per Android è necessario almeno Android 5.

Chiunque possieda un iPhone rilasciato prima del 2013 o un Android risalente a prima del 2016, quindi, potrebbe presto non riuscire più ad accedere a Whatsapp e altrettanto velocemente la stessa situazione potrebbe accadere ad Instagram.

Come si può evitare: pagare per avere un nuovo hardware

Per evitare di trovarsi improvvisamente senza Whatsapp o Instagram, vi suggeriamo di verificare il sistema operativo del vostro telefono cellulare e, se si scopre che non supera i requisiti minimi, è meglio pensare di sostituirlo. Se non si hanno i soldi necessari a sostenere la spesa, si può pensare di acquistare uno smartphone rilasciato di recente ma di seconda mano, così che il prezzo scenda e la somma sia sostenibile: meglio un telefono un po’ ammaccato che senza Whatsapp e Instagram, soprattutto se si è giovani e giovanissimi.