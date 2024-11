Fallimento Apple: questo sarà l’ultimo modello in commercio | Addio ai leggendari iPhone

L’ultimo modello è in commercio, Apple l’ha confermato: è un addio, per sempre

Una delle aziende più influenti al mondo, al momento, è la Apple. Fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne a Los Altos, nella Silicon Valley, nel 1980 è diventata pubblica e da questo momento in poi il suo successo è cresciuto a dismisura.

I prodotti della Apple sono venduti ed usati in tutto il mondo: nell’ambito della telefonia è impossibile non citare iPhone, uno dei modelli preferiti da chi desidera un prodotto di qualità e di prestigio. Amatissimi, però, anche i computer Mac, così come i tablet, gli smartwach e i lettori multimediali.

La Apple si distingue dalle altre aziende del settore per prezzi decisamente sopra la media; nel corso del tempo, però, la qualità dei prodotti ha convinto miliardi di persone in tutto il mondo, disposte a risparmiare e ad accingere al proprio salvadanaio pur di potersi permettere l’ultimo modello Apple.

Gli iPhone, inoltre, hanno assunto anche il ruolo di status symbol: chi li possiede, infatti, è considerato alla moda e al passo con i tempi, per cui si tratta di uno smartphone molto richiesto soprattutto tra i più giovani. Tra poco, però, tutto cambierà: cosa sta succedendo.

Clienti Apple infuriati: devono dirgli addio

Apple, come tutte le altre aziende che operano nel settore tecnologico, avanza senza sosta. Questo settore è uno di quelli che per primi vivono i miglioramenti scientifici: pensiamo per esempio all’intelligenza artificiale e alle funzionalità che offre agli utenti che ce l’hanno integrata nel proprio smartphone. Uno dei servizi più amati dai clienti Apple è l’iCloud, il servizio che permette di conservare documenti, foto e video così da non riempire la memoria dello smartphone o del dispositivo in questione e in modo da avere tutto anche in caso di furto o di danno.

A partire dal 18 dicembre, però, molti clienti dovranno dire definitivamente addio all’iCloud e questa notizia ha lasciato sconvolti tutti quanti: il tema è quello dell’obsolescenza digitale e, mai come oggi, va tenuto da conto quando si parla di tecnologia.

Non ci sarà più

A partire dal 18 dicembre, i dispositivi con iOS 8 o inferiore non potranno più usare la funzione iCloud. L’azienda, infatti, ha annunciato di allineare i requisiti minimi di software e quindi ha fatto capire che non supporterà più i dispositivi più vecchi.

Il tema dell’obsolescenza digitale, quindi, è attuale: avere un dispositivo troppo vecchio, per quanto funzionante, oggi può arrivare ad imporre la necessità di sostituirlo con uno più nuovo, poiché da un giorno all’altro alcune funzioni potrebbero essere dismesse.