Eurospin lancia il suo iPhone: te lo porti a casa con quattro spicci | Fa anche “il caffè”

Un iPhone ad un prezzo stracciato. Non è un sogno ma è la realtà: corri da Eurospin

Da che sono stati messi sul mercato, gli iPhone hanno sempre avuto un successo clamoroso. Fin dai primi modelli, per i quali si potevano giustificare le enormi cifre di vendita per via dell’entusiasmo generale e dell’ottimo marketing della Apple, l’approvazione da parte degli utenti è stata globale e perenne.

Questi smartphone si caratterizzano infatti per ottime prestazioni, qualità non indifferente oggi come oggi: poiché molte persone adoperano il cellulare anche per lavoro, sapere di poter contare sempre su di esso è importante, per non trovarsi impreparati o nel panico.

Dall’altro lato, l’iPhone è fin da subito diventato anche una sorta di status symbol: a causa del suo prezzo, già elevato con i primi modelli ma sempre più alto via via che le versioni avanzano e migliorano nella tecnologia e nelle caratteristiche, chi ce l’ha si distingue per un determinato potere economico.

Se sogni anche tu da sempre di possedere un iPhone ma il tuo conto in banca e il tuo portafoglio non sono mai stati d’accordo con questo desiderio, oggi è la tua occasione imperdibile. Eurospin ha finalmente lanciato la sua linea di iPhone: il prezzo è incredibile.

Gli iPhone di Eurospin: qualità e convenienza

Eurospin è uno dei supermercati più frequentati d’Italia, che si distingue dagli altri soprattutto per i suoi prezzi base vantaggiosi e per le sue numerose e frequenti offerte, che fidelizzano i clienti e fanno crescere le vendite. Sebbene molti lo additino in modo negativo con l’etichetta di “discount”, di fatto sta prendendo sempre più piede anche tra chi era abituato a supermercati più blasonati poiché la qualità non manca mai.

In queste ultime ore, sul volantino cartaceo e online di Eurospin i più appassionati di tecnologia non hanno potuto non notare un’offerta strabiliante, che permette a chiunque ami gli iPhone di averne uno spendendo davvero pochissimo.

L’alta tecnologia a meno di 100 euro

Eurospin ha messo in vendita gli smartphone Motorola Moto E14 Black, dallo schermo di 6,56” HD+, con il 4G e la Dual sim a soli 69,99 euro. Si tratta di una cifra estremamente conveniente, soprattutto considerando le qualità del cellulare in questione. La memoria interna è di 2/64 GB, il processore OCTA_CORE e il sistema operativo Android 14.

Presente ovviamente il Wi-Fi, quindi anche il Dolby Atmos e la fotocamera da 13 MP, nonché una batteria di lunga durata da 5000 mAh. Insomma, un’occasione imperdibile!