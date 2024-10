Addio alle ricariche telefoniche: da oggi si pagherà un canone unico | Ecco a quanto ammonta

Pagherai un canone e sarai apposto per sempre: il sogno è realtà. Addio ricariche

Oggi come oggi è impossibile non avere uno smartphone. Questi dispositivi, infatti, sono molto di più di semplici cellulari. Se fino a una decina d’anni fa o poco più servivano di fatto “solo” a mantenersi in contatto con altre persone, oggi invece sono dei piccoli computer portatili che fungono da motore di ricerca, navigatore, raccoglitore di documenti e molto altro ancora.

Per far sì che funzionino è indispensabile però che siano sempre ben carichi, sia a livello di batteria che a livello di soldi. La maggior parte delle persone, infatti, per quanto riguarda internet ha un’offerta che, in seguito al pagamento, eroga una determinata quantità di gigabyte. D’ora in poi, però, non servirà più questa procedura: ecco perché.

Addio ricariche dello smartphone: un canone unico basterà

Quando si acquista uno smartphone, sono molti i costi a cui si va incontro. Innanzitutto c’è il prezzo in sé e per sé del dispositivo che, soprattutto se se ne prende uno di ultima generazione, non è affatto basso: gli ultimi iPhone, ad esempio, possono costare anche più di mille euro!

In secondo luogo, come abbiamo detto prima, ci sono i costi relativi all’offerta telefonica che si stipula con il proprio operatore per avere internet e, oggi come oggi, tutti vogliamo tanti gigabyte se non internet illimitato, così che si possa navigare sempre e da dovunque.

Molte persone, per risparmiare, scelgono di acquistare il telefono direttamente con l’offerta telefonica inclusa: ciò significa che ogni mese si trovano a versare una somma di denaro, più alta di quella dell’offerta da sola, che però comprende anche la rata del cellulare.

In questo modo, evitano il pagamento iniziale del dispositivo, che può ammontare a diverse centinaia di euro e lo rateizzano in più mesi. Da oggi, però, si può dire addio a questo sistema.

Acquistalo subito: che risparmio!

Un modo utile e conveniente per acquistare uno smartphone senza doverlo rateizzare per l’alto costo è quello del mercato dei ricondizionati, cioè di tutti quei dispositivi portati presso punti vendita dove degli esperti ne appurano lo stato e la performance, quindi riparano gli eventuali danni e poi lo rimettono in vendita.

Si tratta di smartphone perfettamente funzionanti che, però, rispetto al nuovo costano meno poiché hanno già avuto un proprietario: spesso vengono ceduti poiché chi li possedeva vuole comprare il modello nuovo, quindi non c’è da temere la fregatura. Acquistando un ricondizionato, con un’unica spesa si avrà uno smartphone funzionante e al 100% proprio, senza alcuna rata.