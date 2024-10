Scuole chiuse a Napoli per 4 giorni | C’è la partita: così i bambini possono andare allo stadio

Per la gioia di grandi e piccini, le scuole a Napoli resteranno chiuse per 4 giorni, così tutta la famiglia potrà andare allo stadio per una partita molto attesa. Ecco quand’è prevista questa pausa.

La scuola è iniziata da poche settimane e sono in molti gli studenti che pensano già alle prossime vacanze per stare nuovamente a casa. Forse i genitori non la penseranno proprio così, ma si sa che in questi anni, i pensieri dei giovani, com’è giusto che sia, sono focalizzati su pochi settori.

In merito a questo, saranno felici di sapere che sono già usciti i calendari ufficiali con le festività e i vari ponti previsti regione per regione, in modo che tutti possono più o meno organizzarsi. A ottobre generalmente non dovrebbero esserci festività, in quanto ci si focalizza direttamente sul 1° novembre, eppure quest’anno potrebbe esserci una sorpresa gradita.

A Napoli per esempio potrebbero esultare in quanto, tutti quanti grandi e piccini, potrebbero vedere la partita allo stadio quest’anno, senza pensare che all’indomani ci si debba svegliare per andare a scuola. Generalmente un lavoratore tifoso fa anche le ore piccole pur di supportare la propria squadra del cuore, ma gli studenti in base anche all’età, non sempre ottengono il permesso dei genitori.

Chiusure previste a ottobre 2024

Ogni regione d’Italia può gestire le proprie chiusure e festività degli istituti pubblici come meglio crede, in aggiunta poi si sommano eventuali scioperi che non sempre sono nazionali bensì regionali e infine le varie elezioni amministrative che quelle come ben sapete non capitano sempre in tutte le città italiane.

Per il momento sappiamo, che potrebbero essere previsti scioperi in merito al comparto scuola, per via del precariato che affligge docenti, personale Ata e così via. Inoltre sappiamo che in Liguria, le scuole resteranno chiuse il 26-28-29 ottobre per le elezioni amministrative.

Il ponte di Ognissanti

Come sappiamo tutti quanti, il 1° novembre sarà festa nazionale di Ognissanti e le scuole resteranno chiuse come di consueto, come riportano da money.it, ci saranno scuole che faranno un ponte più lungo, chiudendo gli istituti già dal giorno prima, quindi dal 31 ottobre e da come riportano i calendari regionali, nel rispetto delle norme, alcune scuole potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse anche dal 30 ottobre, regalando un ponte lungo a tutte le famiglie.

Diciamo che tra le tante regioni a Napoli ci sperano molto, essendo prevista per il 29 ottobre una partita molto sentita, cioè Milan-Napoli. Se questa chiusura estesa fosse confermata anche da loro, anche i bambini potrebbero andare allo stadio con la famiglia per godersi tutti insieme la partita. Ovviamente bisognerà attendere conferme ufficiali in merito.