Olimpiadi 2024: quanto guadagnano gli atleti se vincono Oro, Argento o Bronzo | La cifra é impressionante

Le cifre che guadagnano gli atleti che vincono alle Olimpiadi sono incredibili

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono in corso e tutt’Italia è connessa a seguire le imprese sportive dei propri beniamini. Importanti i successi portati a casa nella ginnastica, con l’oro alla trave di Asia D’Amato e il bronzo della 17enne Manila Esposito.

Da sottolineare, però, anche la conquistata semifinale nella pallavolo maschile, nonché i grandi risultati nell’atletica leggera in cui, sebbene Jacobs e Battocletti non abbiano conquistato una medaglia, di fatto hanno eseguito enormi prestazioni, degne di nota.

Oggi parliamo delle cifre che vengono date agli atleti che si portano a casa medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Ecco i numeri: la cifra può far paura ma, rispetto allo sforzo e ai sacrifici compiuti da chi conquista questi grandi risultati, non è niente!

Quanto guadagnano gli atleti che conquistano oro, argento o bronzo

Il Comitato Olimpico Internazionale non prevede, ufficialmente, dei premi in denaro per chi sale sul podio durante le competizioni. Di fatto, però, il premio che viene dato a questi sportivi non è solo la medaglia: ad assicurare loro quel qualcosa in più di cui parliamo oggi sono le varie federazioni sportive che, a seconda del Paese, possono variare da gioielli, terreni, auto a soldi e beni di questo tipo. In Italia è il CONI che consegna dei premi in denaro a chi sale sui tre gradini più alti del podio: al terzo vanno 45mila euro lordi, al secondo 90mila euro lordi e al primo 180mila euro lordi. Quest’anno, inoltre, tutti i vincitori di un oro olimpico si portano a casa anche 50mila dollari elargiti dalla World Athletics, la Federazione internazionale di atletica leggera.

Altri paesi, però, riconoscono altri premi e soprattutto altre cifre. Il premio più alto viene elargito da Hong Kong che, al primo classificato, dà 768mila dollari. Singapore, invece, riconosce 1 milione di dollari di Singapore a chi prende la medaglia d’oro, circa 750mila dollari statunitensi.

Non solo soldi, anche mucche

Ci sono alcuni paesi, poi, che ai propri atleti che salgono sui tre gradini più alti del podio riconoscono premi diversi dai soldi. L’Indonesia, ad esempio, oltre al denaro dà anche delle mucche, mentre la Malesia regala auto di fabbricazione straniera. Infine il Kazakistan, che ai propri vincitori dà degli appartamenti: il monolocale per il bronzo, il bilocale per l’argento e il trilocale per l’oro.