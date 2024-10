Champions League GRATIS: è passata la ‘legge’ per tutti gli italiani | Finalmente tutti potranno vedere l’Inter

Champions League gratis per tutti: non poteva esserci notizia migliore (cataniaoggi.it / ansafoto)

Tutto gratis, anche la Champions League: il sogno degli italiani si realizza

In Italia, il calcio è uno degli sport più seguiti. Questa realtà dei fatti fa sempre molto discutere: da un lato c’è chi non ama questa supremazia di interessi e crede che le emittenti dovrebbero lasciare più spazio anche ad altri sport, che finché non verranno adeguatamente trasmessi e diffusi non potranno crescere così come invece ha potuto fare il calcio.

Altri, invece, più realisti e terra terra, sostengono che la supremazia del calcio sugli altri sport a livello televisivo sia determinata e legata a doppio filo al giro di affari che questo muove, che non si può paragonare a nessuna altra attività sportiva esistente oggi per valore. Oggi parliamo a chi non potrebbe essere più felice, di questo ruolo del calcio nella cultura di massa: finalmente si potrà vedere tutta la Champions gratis.

Champions League gratis, è tutto vero

Quella in corso è la prima edizione del nuovo format ideato dalla Uefa, che si caratterizza per l’assenza dei gironi di qualificazione, sostituiti da un’unica classifica dove si trovano tutte e 36 le squadre. Siamo alla terza giornata e, se a San Siro il Milan cercherà di sconfiggere il Club Brugge, a Torino invece presso l’Allianz Stadium la Juventus sfiderà lo Stoccarda. Il Bologna, infine, giocherà fuori casa contro l’Aston Villa. Domani mercoledì 23 ottobre, invece, sarà il turno dell’Inter contro lo Young Boys in Svizzera e dell’Atalanta che invece si troverà a sfidare il Celtic.

Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali seguire questa giornata di Champions League, sono confermate Amazon Prime e Sky. Quest’ultima, in particolare, trasmetterà tutti gli incontri tranne uno il mercoledì sera, che invece andrà in onda su Prime. C’è però anche un modo per vedere le partite gratis.

Dove vedere la Champions League gratis

Chi non avesse l’abbonamento ad Amazon Prime o a Sky, può seguire le partite della Champions League su TV8, canale che ne trasmette in chiaro una per turno. Per quanto riguarda quello di oggi e domani, 22 e 23 ottobre, la partita trasmessa in chiaro sarà quella che vedrà sfidarsi Barcellona e Bayern Monaco, alle 21 di mercoledì 23 ottobre.

L’appuntamento sportivo in esclusiva su Prime e che quindi non potranno vedere i clienti di Sky che non hanno anche l’abbonamento Amazon sarà invece quello tra Inter e Young Boys, sempre mercoledì alle 21. Ma c’è un modo per vedere la partita gratis: ottenere un mese di prova gratuita su Prime, attraverso l’apposito modulo online.