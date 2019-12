Milano, a dimora il primo albero del 'Bosco del design'

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "È stato messo a dimora al Parco Nord Milano il primo albero del “Bosco del design” donato da Assarredo - l'associazione di settore che fa capo a FederlegnoArredo - nell'ambito del progetto ForestaMI e nel Protocollo Forestazione Italiana, che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'ambiente e guardare al futuro da una prospettiva ecosostenibile a 360 gradi. Un regalo ai cittadini milanesi, nato dalla collaborazione con gli esperti dell'ente non profit Rete Clima. Il “Bosco del design” verrà completato la prossima primavera e comprenderà 650 nuovi alberi, uno per ciascuna azienda associata ad Assarredo, che attraverso una “foresta digitale” sulla piattaforma Rete Clima potrà monitorarne le condizioni e la crescita. Sinergie virtuose e gesti tangibili per il territorio urbano di Milano e per neutralizzare le emissioni di CO2 con un progetto di sostenibilità concreto, locale e tracciabile. Altre iniziative simili seguiranno in Brianza e in Veneto: segni importanti di una visione a lungo respiro che ha lo scopo ultimo di sviluppare un piano strategico sulla sostenibilità del settore. Il comparto dell'arredamento italiano è da molti anni all'avanguardia per aver indirizzato lo sviluppo della sua filiera con estrema attenzione ai temi della sostenibilità, cogliendo le opportunità derivate dalla green economy. Assarredo e FederlegnoArredo stanno lavorando per portare i temi della responsabilità ambientale e sociale al centro delle strategie di sviluppo delle loro aziende, con l'obiettivo di lanciare il primo manifesto sulla sostenibilità.