Bnl-Legambiente insieme per 'Zero Plastica in Mare'

#csr

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Liberare mare e fiumi da almeno 15 tonnellate di plastica, l'equivalente di oltre 340mila bottiglie e contenitori, e contribuire così a contrastare il marine litter. È questo l'obiettivo al 2021 di 'Zero Plastica in Mare', l'iniziativa lanciata da Bnl Gruppo Bnp Paribas in partnership con Legambiente, che interesserà porti e corsi d'acqua di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche e Campania. Il progetto, avviato con l'esperienza-pilota di Porto Garibaldi (Ferrara) grazie a volontari e pescatori impegnati insieme nel recupero, nello studio e nel corretto smaltimento dei rifiuti 'pescati' nell'Adriatico, sta già ottenendo risultati molto positivi. Ad ottobre, in questo primo step di fishing for litter a Porto Garibaldi, sono stati infatti recuperati oltre 4 quintali di rifiuti, catalogati dai volontari del circolo Legambiente Delta del Po: l'89% è materiale plastico, 2% gomma, 2% metallo, 3% carta e cartone, 2% tessili e un restante 3% è costituito da rifiuti particolari (come Raee, oggetti di grandi dimensioni, ecc...). Nel 2020, 'Zero Plastica in Mare' prevedrà anche attività di citizen science, pulizia, volontariato ambientale e monitoraggio lungo 4 fiumi (il Lambro nel tratto relativo al Comune di Milano, l'Isonzo, il Tevere nel tratto relativo al Comune di Roma e il Sarno), fishing for litter in 3 porti di Lazio, Campania e Marche, oltre a quanto già avviato a Porto Garibaldi. L'iniziativa prevede un'ulteriore azione specifica di raccolta e riciclo legati alla dispersione di retine utilizzate negli allevamenti di mitili in mare, uno dei rifiuti più comuni nell'alto Adriatico, e poi il monitoraggio delle microplastiche nei 4 fiumi scelti dal progetto. L'iniziativa è stata presentata oggi a Porto Garibaldi presso la sede della Cooperativa Piccola Grande Pesca. "Con Zero Plastica in Mare - ha affermato Mauro Bombacigno, direttore Engagement di Bnl e di Bnp Paribas in Italia - portiamo la nostra strategia di #PositiveBanking sui territori, coinvolgendo le comunità locali in una rete di sensibilizzazione, impegno e volontariato, nella convinzione che un ambiente più sano sia una responsabilità individuale e collettiva: nostra come azienda socialmente responsabile, ma anche come singoli collaboratori di Bnl-Bnp Paribas e come cittadini". "Il marine litter - ha dichiarato Serena Carpentieri, vicedirettrice Nazionale di Legambiente - è una grave e complessa emergenza globale. Il problema va assolutamente affrontato su più fronti, coinvolgendo cittadini, governi, imprese. Con questo progetto, che ci vede impegnati insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, vogliamo accendere i riflettori sul flusso dei rifiuti provenienti dall'entroterra e che poi arrivano in mare, prevalentemente attraverso i fiumi".