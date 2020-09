Bdr Tour, Cib racconta le aziende del biogasfattobene

#appuntamenti

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Cib-Consorzio Italiano Biogas è in partenza per la nuova edizione del Bdr Tour, viaggio di 3200 km lungo l'Italia per visitare 10 aziende agricole e scoprire e raccontare le storie del biogasfattobene. Un'edizione speciale quest'anno: una parte del tour si svolgerà in presenza, affiancata da una ricca rassegna di contenuti fruibili online, direttamente sui canali social del Consorzio. Per 10 giorni, dal 24 settembre fino a lunedì 5 ottobre, a bordo di un Mercedes Sprinter trasformato a metano, il Cib percorrerà 3200 km, visitando 10 aziende agricole con impianto di biogas o biometano. Previsti sei appuntamenti sui territori con visite agli impianti ma anche appuntamenti social, con l'obiettivo comune di promuovere e condividere le diverse best practices messe in campo dalle aziende socie del Cib. Il Bdr Tour partirà dal Piemonte e farà tappa in Veneto, per raggiungere il 28 settembre l'Emilia Romagna, e da lì la Puglia e la Basilicata fino a concludere il percorso nell'ultima tappa lombarda, lunedì 5 ottobre. "Questa è la terza edizione del nostro Bdr Tour - dichiara Piero Gattoni, presidente Cib-Consorzio Italiano Biogas - che negli anni ha dimostrato di poter essere un efficace strumento di divulgazione dell'innovazione in agricoltura, perché permette di conoscere da vicino tutte le applicazioni del modello del biogasfattobene e di verificarne i vantaggi e le ricadute positive in termini di maggiore efficienza e minore impatto ambientale". "Questa edizione, in particolare, vuole rappresentare il nostro contributo ad una ripartenza possibile - continua - Siamo pronti a fare la nostra parte, grazie ai modelli virtuosi applicati dai nostri soci, a tecnologie già disponibili e sbocchi verso nuovi mercati, senza dimenticare le eccellenze agroalimentari del Made in Italy". Il tour infatti è l'occasione per mostrare direttamente in campo l'importanza di una corretta gestione del suolo per produzioni di qualità, con tecniche agricole e pratiche agronomiche virtuose grazie all'integrazione della digestione anaerobica in agricoltura attraverso il modello del biogasfattobene. Calendario tappe Bdr Tour 2020 - Tutte le visite in azienda si terranno nel pomeriggio, avranno inizio alle 15 e termineranno alle 18. Durante l'ultima tappa in Lombardia la visita occuperà l'intera giornata, dalle 10 alle 18. La registrazione agli eventi è obbligatoria all'indirizzo https://www.consorziobiogas.it/bdr-tour/: 24/9 Piemonte - Cooperativa Speranza, Candiolo, TO; 25/9 Veneto - Azienda Agricola Finato Martinati, Concamarise, VR; 28/9 Emilia Romagna - Cooperativa Agribioenergia, Medicina, BO; 29/9 Puglia – Azienda Agricola Miano, Lucera, FG; 30/09 Basilicata - Iasi Agrizoo, Forenza, PZ; 5/10 Lombardia - Società Agricola Carioni, Trescore Cremasco, CR. Il Cib invita tutti i follower a seguire gli appuntamenti in diretta del Bdr Social Tour sui canali social del Consorzio (Facebook - LinkedIn - Twitter - Instagram): 25/9 Veneto - Agrienergie Venete Società Agricola Srl, Limena, PD; 28/9 Emilia Romagna - Allevamento Arcobaleno Panaro, MO; 30/9 Puglia - Azienda Agricola Agresti, Andria, BT; 1/10 Marche - Gruppo Paci Pagliari, Mombaroccio PU.