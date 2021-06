Volontariato: in Lombardia 14 mln per sostenere terzo settore (3)

#cronaca

(Adnkronos) - "Il Terzo settore – ha sottolineato il presidente di Cariplo, Giovanni Fosti - contribuisce allo sviluppo di quella infrastruttura sociale che rafforza le nostre comunità e le rende capaci di affrontare l'onda d'urto delle sfide che stiamo attraversando. Per questo è cruciale continuare a sostenere chi opera sul nostro territorio, vicino alle persone e ai loro bisogni. Con questa priorità nel 2020 la Fondazione Cariplo ha avviato il bando Lets Go, una misura straordinaria da 16 milioni di euro a sostegno degli Enti di Terzo settore, che oggi vede un'importante evoluzione grazie alla collaborazione e al contributo di Regione Lombardia e Fondazione Peppino Vismara. Attraverso queste alleanze vengono messi in campo altri 14 milioni di euro per la sopravvivenza di un sistema di organizzazioni capace di generare promozione sociale e intervenire a sostegno delle persone all'interno delle comunità”. “Come ricordato nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Milano, il Terzo settore è un 'pilastro portante della vita della Repubblica', 'una realtà capace di penetrare in maniera efficace e puntuale nel tessuto sociale', fungendo sempre – ha evidenziato il presidente della Fondazione Peppino Vismara, Paolo Morerio - da punto di riferimento per le nostre comunità e per i cittadini più fragili. È per questa ragione che, a valle di un periodo emergenziale che ha registrato un significativo aumento dei costi e una contrazione dei ricavi per molti di questi enti, diventa di importanza cruciale sostenere l'attività ordinaria del Terzo settore e supportarlo nel ricreare le condizioni che rendano possibile la sua sostenibilità”.