Virus Cina: Pd Veneto, 'Sì alla prevenzione no agli allarmismi'

Venzia, 4 feb. (Adnkronos) - “Quali elementi epidemiologico-sanitari ha in mano Zaia per chiedere la quarantena per gli alunni che rientrano dalla Cina?”. La domanda è del capogruppo del Partito Democratico in Veneto, Stefano Fracasso che proprio oggi ha depositato un'interrogazione rivolta al governatore, dopo la lettera inviata insieme ai colleghi leghisti Fontana, Fedriga e Fugatti al ministero della Salute in cui si sollecitavano ulteriori restrizioni per i bambini di ritorno dalla Cina, escludendoli per 14 giorni da scuola. “La risposta nazionale è stata pronta e adeguata. Se ci sono ulteriori elementi epidemiologici da considerare vengano presentati. Non vorrei che la politica si sostituisse alla medicina e dagli allarmi si passasse agli allarmismi. Per questo ho chiesto al presidente quali elementi scientifici abbiano generato la richiesta che ha sottoscritto. Comunque fa piacere che dal Veneto, che si era opposto al decreto Lorenzin sulla vaccinazioni, venga una rinnovata attenzione alla massima copertura sanitaria”, conclude.