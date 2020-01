Venezia: la Gdf insieme ai bambini della pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre

#cronaca

Venezia, 8 gen. (Adnkronos) - Questa mattina, il Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Gen. D. Giovanni Mainolfi, unitamente ad una rappresentanza di finanzieri, si è recato presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, ove è stato accolto dal Direttore Medico di Direzione, Michele Tessarin, nonché dalla Responsabile del Reparto, Paola Cavicchioli, per consegnare alcuni dispositivi medici, e-book readers, buoni di acquisto libri digitali e giochi di società, frutto di una raccolta fondi, promossa dal Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza in occasione della mostra dei presepi e dei giocattoli, inaugurata il 7 dicembre 2019, presso la Caserma di Campo San Polo 2128/a a Venezia, ancora liberamente visitabile fino al 12 gennaio 2020. L'iniziativa testimonia lo spirito di solidarietà dei militari della Guardia di Finanza che hanno voluto, con un piccolo gesto, donare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Durante la visita, i finanzieri hanno incontrato i bambini ed i ragazzi che sono stati affascinati dalla divisa e incuriositi dall'attività della Guardia di Finanza, potendo così vivere una simpatica esperienza durante la degenza.