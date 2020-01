Venezia: Kangourou Italia e Hard Rock Cafe portano in laguna giochi matematica

#cronaca

Venezia, 27 gen. (Adnkronos) - L'Associazione Culturale Kangourou Italia e l'Hard Rock Cafe di Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia e Studio Giochi, portano, domani martedì 28 gennaio, a Venezia, i giochi della matematica per accrescere, tra i giovani, la cultura matematica di base attraverso la formula del gioco - concorso e favorire l'incontro tra docenti e studenti provenienti da diverse parti d'Italia e da nazioni diverse. Nella sala Leonardo in Campo San Leonardo, dalle ore 14.30, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio regionale organizzati in un massimo di 15 squadre, una squadra per ogni istituto partecipante, si sfideranno a colpi di equazioni, formule, problemi ed esercizi nelle selezioni locali di Kangourou della Matematica, la competizione internazionale nata in Australia nel 1981 ed introdotta in Europa nel 1991. In palio, per le squadre che si classificheranno ai primi 2 posti, la possibilità di accedere alle semifinali nazionali delle gare a squadre della Coppa Kangourou e che si svolgeranno il 4, 5 e 6 maggio 2020 a Cervia e a Mirabilandia. Quest'anno, tutti gli Hard Rock Cafe italiani di Roma, Firenze e Venezia sono partner dell'Associazione Culturale Kangourou Italia. Il Cafe fiorentino ha ospitato lo scorso 20 gennaio le selezioni locali dei “giochi della matematica”. Prossimo appuntamento con i Kangourou della Matematica è previsto il 4 febbraio al Cafe di Via Veneto a Roma.