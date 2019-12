Venezia: easyJet, passeggeri e rotte in crescita e nel 2020 promozione territorio (2)

#economia

(Adnkronos) - Nel corso del 2019 i passeggeri in partenza dall'Aeroporto Marco Polo hanno potuto godere di un ventaglio di 47 destinazioni in 14 Paesi, frutto di una capacità che dal 2017 a oggi è cresciuta del 32%: un incremento fortemente voluto dalla compagnia per stimolare la domanda locale grazie a un programma di voli fatto su misura, non soltanto per coloro che viaggiano per lavoro, ma anche per piacere. Inoltre, nel 2019 easyJet è stata la compagnia più scelta dai veneziani per raggiungere destinazioni in Italia, e viceversa, grazie a un'offerta di oltre 800mila posti su 7 rotte domestiche (Napoli, Catania, Bari, Olbia, Cagliari, Brindisi, Alghero). Con l'obiettivo di ampliare costantemente l'offerta, per la stagione invernale 2019-2020 sono state lanciate 4 nuove destinazioni: Hurghada e Marsa Alam sul Mar Rosso, Marrakech in Marocco e la nuovissima Aqaba-Petra in Giordania, raggiungibile con easyJet dall'Italia soltanto da Venezia e Milano Malpensa. La compagnia ha annunciato oggi che nel 2020 i collegamenti per Marrakech e Marsa Alam da Venezia saranno estesi anche alla stagione estiva. Il 2019, inoltre, ha registrato il consolidamento dell'Aeroporto di Venezia come “hub” utilizzato non solo dai passeggeri veneziani, ma anche di zone e regioni limitrofe, come Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Slovenia. Il 2019 è stato un anno storico anche per l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona, dove la compagnia festeggia il primo milione di passeggeri trasportati dall'inizio delle operazioni nel 2011 ed ha recentemente portato a cinque i collegamenti. Due voli bisettimanali per Edimburgo e Londra Luton, infatti, si aggiungono al collegamento bisettimanale per Manchester introdotto da ottobre. Oltre a quelli già esistenti per Londra Gatwick e Amsterdam.