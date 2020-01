Venezia: disabili accolti dai finanzieri del Comando regionale veneto

#cronaca

Venezia, 20 gen. (Adnkronos) - Finanzieri per un giorno. Questa l'emozionante esperienza vissuta da un gruppo di ragazzi con disabilità dei “Centri diurni per persone con disabilità” dell'ULSS 7 Veneto, ospiti presso il palazzo Corner-Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, in Campo San Polo a Venezia. Il Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Gen. D. Giovanni Mainolfi, ha accolto i ragazzi ed i loro accompagnatori facendo loro trascorrere dei momenti speciali ed emozionanti con alcuni finanzieri in servizio presso la caserma. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di ammirare la mostra dei presepi allestita in caserma nell'ambito della rassegna “I Presepi nella Terra dei Tiepolo”: una trentina di opere di particolare pregio artistico, appartenenti a militari della Guardia di Finanza e a privati che le espongono in questa occasione, oltre alle tradizionali composizioni di artisti veneti, raffinati diorami e presepi napoletani. La mostra, è altresì impreziosita da uno specifico spazio espositivo dedicato ai giocattoli del passato appartenenti ad un militare del Corpo che ne è appassionato collezionista. Il Generale Mainolfi ha voluto sottolineare l'importanza dell'incontro: “Vogliamo essere vicini alle associazioni ed al mondo del volontariato. Il nostro auspicio è quello di aver fatto trascorrere una piacevole mattinata e aver regalato un sorriso ai nostri piccoli e grandi amici”. Al termine della visita, Cinzia Barbieri - responsabile del gruppo dei visitatori - ha espresso gratitudine al personale della Guardia di Finanza per la sensibilità e la disponibilità dimostrata in occasione dell'incontro; al fine di ringraziare i finanzieri per l'attività svolta quotidianamente al servizio dei cittadini, sono stati consegnati al Comandante degli oggetti realizzati dai ragazzi, ricevendo, a loro volta, alcuni presenti, tra i quali il calendario storico della Guardia di Finanza.