Venezia: Brugnaro, 'per richieste rimborso procedure solo online'

#cronaca

Venezia, 25 nov. (Adnkronos) - "Sarà possibile completare la procedura esclusivamente online, il tutto per accelerare i tempi di rimborso, e ci saranno tanti sportelli per agevolare cittadini e imprese". Questi alcuni dei punti principali annunciati dal commissario delegato dal Governo per la gestione dell'emergenza acqua alta, Luigi Brugnaro, durante un punto stampa che si è tenuto nell'auditorium della Città metropolitana di Venezia sull'illustrazione del sistema di raccolta delle richieste di rimborso per cittadini e imprese colpiti dalle alte maree eccezionali dei giorni scorsi. Alla conferenza sono intervenuti anche il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Giovanni Mainolfi, il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, il presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Giuseppe Fedalto, e il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese. Il sindaco Brugnaro ha in primis riassunto le date principali del post emergenza del 12 novembre: "Il 14 novembre è stato approvato il decreto del Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo Stato d'emergenza, due giorni più tardi è stata firmata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha nominato il sindaco di Venezia commissario delegato per la gestione dell'emergenza limitatamente al territorio comunale lagunare. La struttura commissariale si avvarrà di risorse comunali, della Città metropolitana e delle partecipate, tra cui Insula, Veritas e Avm, che sono già attive per ripristinare servizi e infrastrutture della città. Questi interventi - ha continuato Brugnaro - saranno rendicontati e indicati con la lettera B nella documentazione che sarà inviata a Roma".