Venezia: all'M9 Museo del '900 il Cineconcerto omaggio a Leonardo Da Vinci

Venezia, 20 feb. (Adnkronos) - Una pellicola del cinema muto dei primi del Novecento che racconta il genio del Rinascimento, del quale ricorrono i 500 anni dalla scomparsa, prende vita sullo schermo dell'Auditorium Cesare De Michelis di M9-Museo del '900 accompagnata dall'esecuzione live delle musiche. Si intitola Genius – Il Leonardo Ritrovato il cineconcerto omaggio a Leonardo Da Vinci che M9, Zerorchestra, Accademia Musicale Naonis di Pordenone e Associazione per la musica e la danza antica a Venezia propongono al pubblico sabato 29 febbraio, alle ore 20.30. Ad essere proiettato è Leonardo Da Vinci, film muto del 1919, realizzato dalla casa di produzione romana Historica-film e diretto a quattro mani da Mario Corsi e Giulia Cassini-Rizzotto. Una vera e propria biografia dell'artista e scienziato ricca di suggestive immagini in bianco e nero, dai toni di recitazione melodrammatici e teatrali che, grazie alla disponibilità della Cineteca Nazionale di Roma e alla collaborazione della Cineteca del Friuli, viene presentata con l'originale partitura musicale – Leonardo nei secoli (2019) – composta per l'occasione dal veneziano Paolo Furlani ed eseguita dal vivo da Zerorchestra, Accademia Musicale Naonis e Associazione per la musica e la danza antica a Venezia.