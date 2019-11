Veneto: Zaia firma protocollo con Gdf per gestione risorse sanitarie (2)

#cronaca

(Adnkronos) - “Per noi è un accordo unico, di importanza fondamentale – ha sottolineato il presidente Zaia – La partita della sanità vale in Veneto circa 10 miliardi di euro, pari all'80 per cento del bilancio regionale, conta 54 mila dipendenti che erogano 80 milioni di prestazioni l'anno, in 68 ospedali. Chiudiamo i bilanci in attivo dal 2010 ma vogliamo che questa macchina così complessa sia sempre più efficiente. E' interesse dei cittadini che ogni centesimo in sanità sia correttamente impegnato. L'esperienza della Fiamme Gialle sarà per noi preziosa anche per la formazione del nostro personale amministrativo e per ottimizzare i processi gestionali”. Il comandante regionale della Guardia di Finanza, Giovanni Mainolfi, ha evidenziato il proficuo rapporto di collaborazione che intercorre da anni con la Regione Veneto, “a tutela della legalità, della corretta allocazione delle risorse e del superiore interesse dei cittadini”. “Questa convenzione, che nasce da una comunanza di intenti, fa scuola in Italia – ha sottolineato il generale - in quanto prevede un preciso piano operativo di scambio di informazioni che riguarda profili professionali, convenzioni, pagamento prestazioni, riscossione ticket, processi gestionali. Il filo conduttore è l'autonomia dell'autorità politica della Regione e la collaborazione reciproca tra istituzioni, non solo nel momento delle segnalazioni e delle situazioni patologiche, ma soprattutto per lo scambio formativo e il feedback continuo nelle informazioni, utile sia per noi sia per la Regione, al fine di migliorare i servizi ai cittadini”.