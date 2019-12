Veneto: 'Natale con un sorriso', dagli spettacoli nelle piazze e nei teatri ai concerti negli ospedali

#economia

Venezia, (Adnkronos) - “L'iniziativa regionale che da molti anni porta con successo spettacoli ed eventi gioiosi nel nostro territorio, compresi i Comuni più piccoli, quest'anno entra anche in numerosi ospedali del Veneto, per regalare, attraverso la musica, momenti di serenità e di conforto a chi ne ha più bisogno. Insieme alla collega alla sanità, Manuela Lanzarin, abbiamo accolto con grande favore la proposta di Arteven di estendere alle strutture sanitarie il collaudato progetto di ‘Natale con un sorriso', considerandolo un modo originale e rispettoso per esprimere vicinanza alle persone ricoverate e ai loro familiari, per dire grazie al personale medico e a quanti operano in queste strutture”. Così l'assessore alla cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, ha presentato stamane a Venezia, l'edizione 2019 delle due rassegne di spettacoli dal vivo organizzate da Arteven, denominate “Natale con un sorriso” e “Viaggio nella musica, la medicina dello spirito”, che si terranno fino al prossimo 6 gennaio in 42 Comuni e in 21 strutture sanitarie del Veneto. Gli spettacoli proposti spaziano dal teatro di prosa a tema natalizio all'operetta, dalle marionette alla danza e alla musica di vario genere, con concerti d'orchestra e di cori. “Lo spettacolo dal vivo è un momento di aggregazione culturale e sociale di grande valore – ha aggiunto l'assessore –, uno strumento prezioso di coesione e solidarietà, rafforzato in questo caso dallo spirito natalizio, che vogliamo diffondere negli spazi messi a disposizione da piccoli e grandi Comuni e dalle Aziende sanitarie del Veneto”. L'assessore regionale alla sanità e al sociale, Manuela Lanzarin, sottolinea come “il primo compito del sistema sanitario è curare, nel migliore dei modi possibili, chi soffre. Ma tutti – aggiunge Lanzarin – sperimentiamo che la salute non è solo un dato meramente fisico, bensì coinvolge tutto il nostro essere. Porte aperte, quindi, nei nostri ospedali a quelle realtà associative e a quei volontari che offrono cuore, empatia e arte per regalare un sorriso a chi sta vivendo una fase difficile della propria vita e a chi lotta ogni giorno per vincere dolore e malattia”.