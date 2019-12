Veneto: 'Natale con un sorriso', dagli spettacoli nelle piazze e nei teatri ai concerti negli ospedali (2)

#economia

(Adnkronos) - Corazzari ha ringraziato Massimo Zuin e Pierluca Donin, presidente e direttore di Arteven, che celebra quest'anno i 40 anni di attività, definendo l'associazione “l'insostituibile braccio operativo della Regione” nella promozione e organizzazione capillare in tutto il territorio delle diverse discipline dello spettacolo, dal teatro alla danza, dal circo alla musica. “La collaborazione con la Regione Veneto continua da molti anni a conferma dell'ottima sintonia che si è instaurata nel tempo – ha dichiarato Zuin –, e oggi siamo particolarmente orgogliosi di poterla testimoniare anche attraverso eventi che raccontano il valore sociale del nostro lavoro, portando spettacoli sia nelle corsie d'ospedale che nelle località più piccole del Veneto”. Donin ha invece riportato i numeri che raccontano i quarant'anni di attività dell'associazione: “Abbiamo portato in scena oltre 30 mila spettacoli visti da oltre 7,5 milioni di spettatori. La rete di teatri di Arteven è la più grande d'Europa e il nostro circuito multidisciplinare è un organismo vivente del territorio, che si occupa anche della promozione e della creazione di nuovi spettatori e pubblici”. Il coordinatore artistico, Giorgio Pavan, infine, ha parlato di “binomio virtuoso di cultura e sanità che solo la Regione del Veneto è in grado di offrire”.