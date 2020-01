Veneto: M5S, il Centrosinistra litiga con noi, si mettano il cuore in pace

#politica

Venezia, 24 gen. (Adnkronos) - “Apprendiamo che nel centrosinistra veneto ci sarebbe una grande agitazione. I più inquieti pare siano coloro che fino ad ora avevano perfino dato assai deboli segnali di vita. Preoccuparsi di noi del Movimento 5 Stelle serve almeno a questo, animare un po' le loro giornate. Sembra una barzelletta: Azione e Italia Viva vanno a dire al PD che non faranno niente insieme se al loro tavolo dovessimo sederci anche noi”. Una nota dIffusa nel pomeriggio dal gruppo consiliare regionale M5S commenta l'evoluzione dello scenario politico veneto: “ Stiano sereni Vantini e compagni, noi non ci sediamo a nessun tavolo e parliamo solo con i veneti – spiegano i Pentastellati - Sarebbe bene lo facessero anche loro del centrosinistra invece che fantasticare su alleanze e pensare a spartirsi poltrone nel prossimo consiglio regionale. C'è una regione con il record di inquinamento, processi di 'ndrangheta e di camorra in corso, truffati da banche venete che aspettano di rivedere i loro soldi, Venezia che va sott'acqua, opere pubbliche che costano dieci volte quanto era previsto… e questi litigano tra loro. Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, questa è proprio la politica più distante dalla nostra”.