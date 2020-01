Veneto: da Unioncamere al via progetto 'cultura e legalità nelle scuole'

#economia

Venezia, 10 gen. (Adnkronos) - A poco più di un anno dalla sottoscrizione del “Protocollo d'intesa per la promozione dell'etica della responsabilità nell'economia” tra Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Sezione Regionale del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali e Unioncamere del Veneto per un impegno congiunto nell'educazione e diffusione di una cultura sociale e l'attuazione del progetto legalità, lunedì 13 gennaio alle ore 12.00 presso la Sala Europa di Unioncamere del Veneto (PST Vega, via delle Industrie 19/C), verrà illustrato il progetto 'Cultura e legalità nelle scuole'. Le attività del progetto, che prenderanno avvio il 21 gennaio 2020, permetteranno di concretizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione a favore di numerosi studenti di Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado in Veneto. L'accordo è rivolto alle categorie economiche, imprese e giovani. Attraverso percorsi di informazione e formazione nonché educativi e divulgativi, l'obiettivo è creare una serie di collaborazioni accompagnate dallo sviluppo di azioni dirette alla prevenzione e contrasto alla criminalità economica. Nell'ambito delle attività viene dato inoltre spazio alla prevenzione e contrasto dei danni ambientali ponendo il rispetto del territorio quale perno di sviluppo del corretto e libero funzionamento del mercato. Interverranno all'incontro: Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto | Analisi Percezione Legalità 2019 – resoconto studi e ricerche finanziate dal Sistema Camerale veneto; Roberto Tommasi, Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie | Agromafie e caporalato, studio indagine; Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive | Le discariche abusive a Venezia e in Veneto, quanto fatto e quanto ci sarà da fare; Siro Martin, presidente della Sezione Veneto Albo Gestori Ambientali | I protocolli per la legalità sottoscritti, i progetti e gli strumenti realizzati per gli enti di controlli in campo ambientale e trasporto rifiuti, la lotta all'illegalità; Augusta Celada, dirigente Ufficio Scolastico Regionale | Report attività USR.