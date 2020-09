Varese: spaccio di cocaina, quattro arresti

#cronaca

Milano, 26 set. (Adnkronos) - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Varese per spaccio di cocaina. Dei quattro arrestati, tutti cittadini albanesi e parenti fra di loro, due sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. L'indagine è nata all'inizio dell'anno, quando gli agenti hanno individuato un uomo di 25 anni come uno dei principali fornitori di cocaina della movida della città. Il lockdown per l'emergenza sanitaria ha interrotto l'attività di spaccio, ma l'uomo si è riorganizzato, incontrando i clienti vicino a tabaccherie, farmacie o alimentari, in quel periodo gli unici luoghi raggiungibili. Ad aprile la polizia lo ha fermato e nella sua abitazione, nella quale viveva con la zia, sono state trovate decine di confezioni di cocaina e alcune migliaia di euro in contanti. Le indagini hanno permesso di ricostruire un'attività di spaccio a conduzione familiare, a cui partecipavano la donna, il marito, entrambi 45enni, e un altro nipote di 24 anni, tutti conviventi. L'organizzazione, attiva dal 2017, prevedeva per la donna il compito di ricevere gli ordini via telefono, lasciando ai due nipoti il compito di recapitare la droga ai clienti. La donna, in alcune occasioni, provvedeva lei stessa alle consegne, accompagnata in auto dal marito.