Varese: Regione, 287.200 euro per riattivare funivia Monteviasco

#economia

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 287.200 euro per riattivare la funivia Ponte di Piero- Monteviasco, in provincia di Varese. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi. "La Regione mette in campo un finanziamento significativo finalizzato alla realizzazione dei lavori di manutenzione e alla conseguente riattivazione dell'impianto", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "L'obiettivo è appunto quello di ottenere il prima possibile il nulla osta all'esercizio da parte dell'ufficio competente del ministero. Siamo intervenuti in supporto del Comune, proprietario della funivia, per aiutarlo a superare una serie di difficoltà che si sono susseguite nell'ultimo anno e mezzo", ha proseguito Terzi. "L'impianto riveste un ruolo fondamentale per il territorio essendo l'unico mezzo di trasporto in grado di garantire i collegamenti. La delibera, che approva lo schema di convenzione con il Comune di Curiglia con Monteviasco, è un segno del nostro impegno per sostenere le piccole realtà e i piccoli paesi della nostra splendida terra".