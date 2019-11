Vaccini: Asp Catania, fino a dicembre ambulatori aperti anche il pomeriggio

#cronaca

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Fino al mese di dicembre, i principali ambulatori di vaccinazione dell?Asp di Catania - uno per ogni distretto sanitario e due per la città di Catania - saranno aperti anche nelle ore pomeridiane per garantire ai cittadini la possibilità di effettuare i vaccini. Insieme alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, l'Asp di Catania, tramite il Dipartimento di Prevenzione, rilancia così l'azione per migliorare le coperture vaccinali del territorio provinciale e dare continuità alle azioni intraprese lo scorso anno per il contenimento dell'epidemia di morbillo che ha interessato la Regione. Le sedi e gli orari di apertura al pubblico degli ambulatori sono disponibili sul sito www.aspct.it/dipartimento-di-prevenzione.