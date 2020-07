Università: F. Sala, 'più fondi da Stato per studenti e atenei Lombardia'

#cronaca

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Un riparto più equo per il Fondo Integrativo dello Stato che tenga contro della popolazione universitaria delle diverse Regioni. Il 46% di chi studia da noi arriva da fuori Lombardia: chiediamo fondi che sostengano didattica e consentono di proseguirla. Ci aspettiamo questo segnale non tanto per Regione Lombardia ma per studenti e università". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "Il sistema universitario lombardo che è un'eccellenza internazionale - ha proseguito Sala - conta 14 atenei: siamo orgogliosi sia riuscito a convivere con la grave pandemia che ci ha colpito utilizzando lo strumento della didattica a distanza e sia indiscusso protagonista del rilancio della cosiddetta 'Fase 3'". Ricerca e innovazione, ha continuato, "vanno di pari passo: uno degli attori fondamentali è il sistema universitario. Basti pensare che su 36 progetti di ricerca per individuare la cura anti Covid-19, finanziati da Regione Lombardia con 10,5 milioni di euro, 21 vedono coinvolgono direttamente gli atenei lombardi".