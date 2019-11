Unilever: nuova vita per lo stabilimento veronese di Sanguinetto con Menz&Gasser (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Nello stabilimento di Sanguinetto convergeranno, inoltre, parte delle produzioni dell'azienda Menz&Gasser attualmente site nello stabilimento di Verona e, nel medio-lungo periodo, anche innovazioni in altre categorie di prodotto su cui l'azienda ha già ipotizzato di investire, quali ad esempio nuovi prodotti salati. L'accordo prevede il mantenimento dell'attuale situazione occupazionale e il prosieguo del rapporto di lavoro di tutte le persone attive nello stabilimento di Sanguinetto con Menz&Gasser, nella prospettiva di creare nuove opportunità future. “Sono felice di vedere come la collaborazione tra le istituzioni, le tre sigle sindacali (Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila) e due importanti aziende di grande esperienza e responsabilità abbia come obiettivo la creazione di un polo produttivo d'eccellenza nel settore alimentare del Made in Italy, garantendo allo stesso tempo occupazione e preservando competenze e professionalità di alto livello - commenta Donazzan - La Regione Veneto, che ha seguito la vicenda in tutte le sue fasi, continuerà a prestare massima attenzione all'evoluzione di questo accordo aziendale, con particolare attenzione ai suoi risvolti occupazionali e al consolidamento di strategie industriali che fanno del Nordest una delle maggiori aree vocate all'export agroalimentare”.