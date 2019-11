Turismo: Regione Lombardia, servizio migliore con nuove regole Infopoint

#economia

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, ha approvato la delibera sui criteri per l'istituzione degli Infopoint e lo svolgimento delle attività della rete regionale di accoglienza turistica. "Una misura che va incontro alla necessità di rendere sempre piu' omogenea la rete degli Infopoint su tutto il territorio con l'obiettivo di fornire un servizio sempre piu' efficiente e in grado di recepire le peculiarità di ogni singola realtà locale", spiega Magoni. "A distanza di tre anni dal precedente provvedimento, che aveva l'obiettivo di fissare i parametri per rendere diffuso sul territorio un elemento di qualità e armonizzazione nell'accoglienza turistica, oggi, anche a seguito dell'ascolto dei territori e alla luce dell'esperienza maturata - prosegue Magoni - possiamo introdurre delle modifiche che attualizzano il provvedimento. L'obiettivo rimane sempre rendere disponibile ai turisti e ai visitatori un servizio informativo all'avanguardia". Tra le modifiche principali rispetto alla normativa del 2016, gli orari di apertura, che saranno rimodulati a seconda della tipologia di struttura per rispondere in modo più flessibile alla realtà turistica territoriale. In particolare gli Infopoint Standard dovranno assicurare un'apertura al pubblico per non meno di 40 ore liberamente distribuibili nel corso della settimana, gli Infopoint Gate e Flagship garantiranno un'apertura al pubblico per non meno di 56 ore e gli Infopoint Diffusi dovranno essere aperti al pubblico per non meno di 30 ore a settimana.