Turismo: Regione Lombardia, servizio migliore con nuove regole Infopoint (2)

#economia

(Adnkronos) - Inoltre il personale addetto dovrà essere adeguato ai flussi turistici, ma senza stabilire a priori una presenza numerica predefinita, lasciando discrezionalità alla destinazione di contemperare qualità del servizio e ricorse. Inoltre, vengono semplificate le procedure di revoca del riconoscimento agli Infopoint, per poter agire con incisività laddove non siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa vigente. "La Lombardia - aggiunge Magoni - è una regione vocata al turismo e gli Infopoint rappresentano il biglietto da visita ideale per il turista che arriva nella nostra regione, la porta di ingresso principale in una terra che dai laghi alle montagne, dalle citta' d'arte sino alle sue prelibatezze enogastronomiche, rappresenta un patrimonio culturale e paesaggistico di inestimabile valore. In tal senso, accogliere i visitatori nazionali ed internazionali con un servizio professionale, efficiente e in grado di fornire tutte le informazioni richieste, deve essere un valore aggiunto per chi, come noi lombardi, vogliamo diventare la prima meta turistica d'Italia". Attualmente gli infopoint riconosciuti in Lombardia sono 92, di cui 87 Standard, 2 Flagship, 1 Gate e 2 diffusi. Gli Infopoint standard sono strutture permanenti a carattere annuale o stagionale con una apertura minima di 3 mesi e massima di 8 mesi anche non consecutivi e gli Infopoint gate sono localizzati negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, presso le infrastrutture stradali e autostradali che intercettano flussi turistici rilevanti.