Turismo: dal 9 all'11 febbraio Lombardia protagonista in Bit

#economia

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Si apre domenica 9 febbraio (a Fieramilanocity fino a martedì 11 febbraio) l'edizione numero 40 della Bit (Borsa Internazionale del Turismo. "Saranno 64 - spiega l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - gli operatori lombardi presenti. Professionisti del settore e visitatori saranno accolti dalla Regione in un'area espositiva di oltre 700 metri quadrati brandizzata #inLombardia. Dalle montagne ai laghi, dalla cultura all'arte, dai paesaggi mozzafiato sino ai percorsi enogastronomici: alla Bit 2020 la Lombardia si presenta con tutte le sue eccellenze, che ormai l'hanno fatta diventare una delle mete italiane più ambite a livello internazionale". Lo stand è organizzato con un'Area 'Accoglienza istituzionale', compreso di corner per la distribuzione del Passaporto turistico inLombardia e per la promozione dell'App #inLombardia Pass. Cuore dell'area espositiva sarà l'Area eventi, che ospiterà un palinsesto di iniziative istituzionali e di promozione del territorio. Inoltre, lo stand regionale ospita 48 postazioni riservate ai co-espositori del b2b per la commercializzazione dell'offerta turistica lombarda e 16 postazioni riservate ai territori lombardi per la promozione tematica ed esperienziale delle destinazioni.