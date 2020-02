Turismo: dal 9 all'11 febbraio Lombardia protagonista in Bit (4)

#economia

(Adnkronos) - "La Lombardia - continua la Magoni - è la prima regione italiana per spesa turistica da parte dei turisti internazionali. Con 813 milioni di euro, la nostra regione raccoglie più del 55% della spesa turistica totale degli stranieri nel Bel Paese per acquisti e shopping. Possiamo fare ancora di più: ecco perché come assessore alla partita lavorerò per sostenere ancora di più la competitività delle strutture ricettive, supportando lo spirito innovativo degli operatori turistici". Bit è anche la vetrina per presentare la strategia di promozione di inLombardia, che trova la sua espressione nel costante aggiornamento dei canali digitali del brand. Anche quest'anno sarà possibile, attraverso un totem multimediale, vedere e toccare con mano le potenzialità di Edt (Ecosistema digitale turistico). Si tratta di una piattaforma digitale per la gestione e la condivisione di contenuti informativi dell'offerta turistica lombarda che raccoglie, armonizza e distribuisce contenuti digitali alimentando canali diversi (il portale in-lombardia.it, totem, infopoint, siti verticali territoriali).