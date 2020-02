Turismo: dal 9 all'11 febbraio Lombardia protagonista in Bit (3)

#economia

(Adnkronos) - Saranno 3 i macro-temi che Regione Lombardia ha scelto per promuovere le sue destinazioni: 'Lombardia Active', all'insegna di un turismo attivo, anche in vista delle Olimpiadi del 2026, vero fiore all'occhiello di una regione in grado di abbinare al meglio sport e turismo; 'Lombardia Segreta', alla scoperta di una Lombardia più inedita, dai borghi ai cammini storici, su destinazioni eccellenti ma al di fuori degli itinerari maggiormente conosciuti; infine, 'Sapore inLombardia', un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche del territorio per riscoprire gusti, prodotti locali, ricette tradizionali che tutto il mondo ci invidia. D'altronde, i numeri stanno premiando sempre di più la Lombardia come destinazione turistica attrattiva a livello internazionale. I dati dei flussi turistici da gennaio a settembre 2019 (elaborazione Polis su dati provvisori in merito a rilevazione Istat) sono davvero positivi: gli arrivi sono stati 14.271.798, le presenze hanno toccato quota 35.928.599. Numeri che certificano un boom del turismo lombardo, visto che rispetto allo stesso periodo del 2018 gli arrivi sono cresciuti del 5,8% e le presenze addirittura del 7,5%.