Turismo: dal 9 all'11 febbraio Lombardia protagonista in Bit (2)

#economia

(Adnkronos) - "L'obiettivo è promuovere la Lombardia come sistema turistico integrato, valorizzando le peculiarità dei suoi territori. È questa la nostra vera ricchezza: proporre ai visitatori un'offerta davvero variegata, dalle città d'arte ai borghi segreti, dalla maestosità delle sue montagne ai laghi, dai sapori unici al mondo alla riscoperta delle tradizioni. Il tutto, condito da un'offerta ricettiva all'avanguardia. Voglio ricordare che il turismo è uno dei pilastri dell'economia mondiale: in Italia realizza il 13,2% del Pil e dà lavoro a quasi il 15% degli occupati", spiega Lara Magoni. "Non è un caso che la Lombardia abbia individuato in questo comparto un ambito strategico sul quale puntare per lo sviluppo economico. È una delle nostre priorità favorire in tutti i modi il nostro potenziale turistico, un settore che cresce al ritmo del 3,2%, ovvero 3,6 volte in più della crescita dell'economia italiana. Il mio impegno sarà promuovere una visione di medio lungo periodo con particolare attenzione all'accessibilità, alla sostenibilità e all'innovazione", ha aggiunto la Magoni.