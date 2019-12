Turismo: bando 'Lombardia to stay', arrivano 3 milioni

#economia

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Nuove risorse, tre milioni, per il bando 'Lombardia to stay'. Fondi che si aggiungono ai sei milioni iniziali, i quali, su indicazione dell'assessore lombardo al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni, erano stati messi a disposizione per il triennio 2019-2021 a sostegno dello sviluppo e della realizzazione dei migliori progetti di marketing territoriale volti a incrementare l'attrattività e la competitività della destinazione Lombardia. Grazie a un emendamento al Bilancio, è possibile sostenere economicamente tutti i progetti in graduatoria ammessi al finanziamento. Al bando potevano aderire soggetti pubblici e privati con sede operativa in Lombardia. Una misura che ha riscosso un notevole successo, visti i 288 progetti che sono stati presentati. Dopo i 23 finanziati lo scorso mese di novembre, ora sono 9 quelli che usufruiranno delle nuove risorse: due sono in provincia di Bergamo, due a Como, uno ciascuno nelle province di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio. In totale, dunque, sono 32 le iniziative che hanno ottenuto un giudizio positivo dal nucleo di valutazione regionale. "Grazie alle nuove risorse - sottolinea l'assessore Magoni - Regione Lombardia riesce a soddisfare tutte le proposte considerate finanziabili. L'ennesima dimostrazione del grande successo di una misura che mira a valorizzare i territori e il loro genius loci, e a promuoverne le singole specificità". 'Lombardia to stay' "permetterà a tutti coloro che si sono messi in gioco di dar vita a progettualità innovative, in grado di attrarre turisti, valorizzare gli investimenti produttivi, diventando un volano importante per lo sviluppo economico locale. Un passo in avanti decisivo per rendere la nostra regione sempre più attrattiva in una chiave di marketing territoriale; un impegno, quello di Regione Lombardia, sempre piu' inteso a sostenere le buone idee", conclude.