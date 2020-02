Turismo: assessore Lombardia, '2019 anno di successo, arrivi +5,8%' (2)

#economia, turismo

(Adnkronos) - Rizzi ha poi ricevuto 25 esponenti del Corpo consolare di Milano e della Lombardia in rappresentanza di 16 Paesi. “Nessuna regione al mondo ha tanti consolati quanto la Lombardia, in tutto sono 123. Abbiamo organizzato questo momento importante che ci consente di mantenere i rapporti e sviluppare sinergie con il Corpo Consolare. Un plauso voglio farlo al presidente della Regione Attilio Fontana che di fatto ha avuto l'intuizione di creare questa delega che ha avuto e sta avendo la capacità di aumentare le relazioni istituzionale con tutti i consoli presenti sul territorio della Lombardia”, ha detto. Il decano del Corpo consolare e console dell'Uruguay, Ricardo Duarte, ha ringraziato “Regione Lombardia ed il sottosegretario Rizzi per aver avviato un percorso di relazioni importanti, adesso siamo migliorando sempre di più i rapporti economici sociali e culturali tra la Lombardia ed i vari paesi”. L'assessore Bolognini ha evidenziato che il turismo “è una leva importante per la Lombardia, non solo città, ma anche borghi, laghi, montagna e tanto altro. Il sistema lombardo, anche grazie a Milano, ha un appeal straordinario. Le Olimpiadi possono essere un veicolo strategico per la nostra Regione e la Bit rappresenta un momento di consolidamento e crescita del territorio”.