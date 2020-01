Trenord: Terzi, 'eventuale gara per servizio senza concorrenti'

#cronaca

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda un'eventuale gara per l'affidamento del servizio ferroviario, la stessa non solo non è sinonimo di efficienza, ma non troverebbe competitor che vi parteciperebbero. Del resto, lo stesso Pd quando governa nelle altre Regioni procede per il servizio ferroviario con affidamenti diretti (come in Toscana) o con gare a cui partecipa un unico soggetto (come in Emilia Romagna)". Lo afferma l'assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità sostenibile della Lombardia, Claudia Maria Terzi, replica a quanto dichiarato dall'onorevole Vinicio Peluffo e dal consigliere Fabio Pizzul. "A chi si lamenta, invece, delle presunte, scarse risorse economiche a disposizione del trasporto pubblico locale milanese, rispondo che - conclude l'assessore Terzi - Regione Lombardia ha fatto e sta facendo il proprio dovere, con atti concreti e stanziamenti importanti, ovvero 400 milioni propri per le aziende di trasporto locale", spiega.