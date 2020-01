Trenord: Pd Lombardia, contrari a rinnovo contratto di servizio

#cronaca

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Il Pd della Lombardia ha espresso la propria contrarietà al presidente della Regione, Attilio Fontana, al rinnovo per dieci anni e senza gara del contratto per il servizio ferroviario regionale a Trenord. Il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul hanno incontrato Fontana e hanno portato le ragioni dei 10mila firmatari dell'appello #Bastatrenord che il Pd ha sottoposto nei mesi di novembre e dicembre 2019 ai pendolari lombardi, con una raccolta firme online, sulla piattaforma Change.org, e cartacea, nelle stazioni ferroviarie. “Al presidente Fontana abbiamo detto che il Pd lombardo non è d'accordo con il rinnovo per addirittura dieci anni del contratto a Trenord, un tempo troppo lungo per una realtà che deve cambiare concretamente", spiegano Peluffo e Pizzul. "Un rinnovo del genere significa una sola cosa, che tutto rimarrà com'è fino al 2030. La rabbia dei pendolari è contenuta anche nelle nostre diecimila firme, di persone in carne e ossa, incontrate nelle stazioni, sui treni e anche online".