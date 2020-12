Toscana: guide turistiche, 'Pd ritiri pdl in votazione domani al Consiglio regionale'

#cronaca

Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - "Il Pd ritiri la proposta di legge in votazione domani al Consiglio Regionale e passata oggi in seconda Commissione sull'estensione linguistica delle guide turistiche. L'esame di lingua straniera è parte integrante dell'esame di abilitazione e può essere estesa ad un'altra lingua con un esame integrativo. In questa grave situazione pandemica che ha cancellato tutto il nostro lavoro nelle nostre città spente, senza turisti, con i musei chiusi, trasporti limitatissimi, non si capisce l'urgenza di presentare una legge regionale sulle guide turistiche e votarla d'urgenza senza aver sentito le associazioni di categoria nel merito. Inoltre, le professioni turistiche sono materia concorrente dello Stato che la nostra Regione può solo recepire. Chiediamo al Pd e alla Giunta e al Governatore della Toscana Eugenio Giani di allinearsi con la richiesta urgente delle associazioni di categoria di una legge di riordino dello Stato che garantisca l'accesso alla professione e alle relative estensioni linguistiche in tempi rapidi". Lo affermano in una nota congiunta Agt Toscana (Adina Persano), Centro Guide Turismo - Firenze Toscana (Enzo Emilio Cusumano), Confguide (Paola Migliosi) e Federagit Toscana (Luise Hoffmann).