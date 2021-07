Torino: Castelli (M5S), 'con Europa Verde per dare continuità'

#politica

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Tra il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde, a Torino, è nata una bella sinergia. Insieme faremo un tratto di strada per dare continuità all'amministrazione della Città. A Torino, come a livello nazionale, per noi l'ambiente è sempre stato un tema prioritario, e lo abbiamo sempre collocato al centro della nostra agenda politica". Così, sui social, il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "In questi anni, in cui abbiamo amministrato la città, con Chiara Appendino, abbiamo fatto veramente tanto, a partire dalla riqualificazione dalle aree verdi che per troppi anni erano state trascurate e che adesso, finalmente, registrano anche un bilancio arboreo pienamente positivo. Un lavoro che ha consentito a Torino di utilizzare, ad esempio, le risorse stanziate dal governo per riqualificare e ridisegnare molti dei parchi presenti nelle periferie della città", aggiunge. Quello dell'ambiente "è un tema su cui abbiamo saputo costruire grandi convergenze con chi, come noi, si è sempre battuto per la tutela della natura. E proprio dai temi, anche a Torino, siamo partiti per costruire sinergie programmatiche, con la logica di disegnare una città che sia sempre più ecologica e sostenibile", prosegue. "Lo abbiamo fatto con i Verdi, una realtà che conosco bene, visto che con loro, prima della nascita del Movimento, ho fatto i primi passi in politica. Abbiamo tanto in comune, ed una visione di Città molto simile, forse anche per questo, da oggi, sarà più semplice avviare un percorso assieme. Ringrazio i giovani dei Verdi, e un abbraccio a Mariano Turigliatto, già compagno di alcune battaglie negli anni scorsi", conclude Laura Castelli.