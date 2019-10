Stadio Milano: Sala, 'stadio a capienza ridotta utile per la città'

#cronaca

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "La cosa migliore per San Siro sarebbe una soluzione mista e cioè uno spazio commerciale ma anche una arena ridotta. Questo sarebbe utile per la città visto anche la presenza delle squadre femminili e giovanili". A dirlo a margine Milano Marathon è il sindaco Beppe Sala parlando della possibilità di mantenere lo stadio Meazza e costruirne uno nuovo. "Bisogna capire però - continua Sala - se dal punto di vista finanziario questo è possibile. Riteniamo che le possibilità ci siano, ma bisogna lavorare con le società con cui ipotizzeremo una timeline. Capisco che loro abbiano fretta, ma ne abbiamo anche noi. Non è un bene per la politica lasciare aperta questa questione". I prossimi passi consisteranno nella delibera della giunta rispetto "alla necessità di aprire il dialogo con le società - spiega il sindaco -. Giudico positivamente la decisione del Consiglio, ma rimane il fatto che ci siano alcuni aspetti da chiarire e alcuni paletti importanti tra cui la riduzione delle volumetrie e la possibilità di rigenerare lo stadio. Non è detto che si possa fare, ma io me lo auguro. Quello che chiedo alle società è uno sforzo serio per cercare di dare una nuova vita a San Siro".