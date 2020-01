Spazio: F. Sala, 'da Regione Lombardia 3,3 mln per settore'

#economia

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Integrazione è la parola chiave che ha guidato le scelte di Regione Lombardia nell'ambito dell'aerospazio. Fin dal primo momento abbiamo deciso di aderire al Piano Strategico Space Economy Nazionale, che mira a promuovere l'integrazione dei programmi spaziali nazionali e le politiche di sviluppo e coesione nazionali e regionali. Regione Lombardia ha stanziato 3,3 milioni di euro per cofinanziare i progetti che vedranno una partecipazione di soggetti lombardi". Lo ha detto Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese alla firma del progetto fra Leonardo e l'Esa. "Le iniziative comuni - ha spiegato Sala - si concentrano su 3 ambiti: telecomunicazioni e navigazione, osservazione della terra, esplorazione spaziale e tecnologie connesse. L'impegno di Regione Lombardia è di continuare a sostenere un'area strategica quale l'aerospazio sia in modo diretto, sia creando le condizioni migliori di sistema per la sua crescita e il suo sviluppo. È ciò che cercheremo di fare sia attraverso il Programma Strategico Triennale sulla ricerca e l'innovazione, sia con interventi sulle tecnologie abilitanti più rilevanti".