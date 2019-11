Smog: da Regione Lombardia 14 mln di contributi per sostituire auto

#cronaca

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - La Regione Lombardia ha finora destinato 14 milioni di euro nell'ambito del bando per sostituire i veicoli più inquinanti. "Il gradimento dei cittadini - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - è confermato dai dati per il bando 'Rinnova veicoli': abbiamo ricevuto 2101 domande per un importo di 13,9 milioni di euro sui 18 milioni messi a disposizione. E altre 173 sono arrivate dalle imprese per un valore di oltre un milione di euro". Alla politica degli incentivi, Regione ha aggiunto la scatola nera 'Move-In', contrapposta a quella dei divieti per favorire la mobilità dei cittadini e sostenere le ditte produttrici dell'automotive nella ricerca. "Regione Lombardia - ha spiegato Cattaneo - agisce a partire da quattro punti. Che sono la lotta agli inquinanti, non alla mobilità, la promozione di incentivi, il favorire e sostenere l'innovazione e il mettere in campo soluzioni avanzate per una mobilità sostenibile come 'Move-In'".