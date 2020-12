Smog: da domani revocate a Pavia e Como misure di primo livello

#cronaca

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Sono revocate da domani in tutta la Lombardia le misure temporanee di primo livello. I provvedimenti erano ancora attivi nelle province di Pavia e Como, nei Comuni con più di 30mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria. La situazione, si spiega dalla Regione Lombardia, è mutata a Pavia per le condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, che ha fatto registrare per due giorni consecutivi dei valori medi di Pm10 al di sotto dei limiti previsto. Anche in provincia di Como, ieri, giorno precedente alla rilevazione effettuata oggi giovedì 3 dicembre, le concentrazioni di Pm10 erano risultate al di sotto del limite. In considerazione delle previsioni del tempo che indicano nelle prossime ore condizioni da neutre a molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, la situazione ha consentito di revocare le misure temporanee. Le misure temporanee di primo livello, nei Comuni con più di 30mila abitanti, fanno riferimento a quattro ambiti. Il riscaldamento domestico, per il quale prevedono di ridurre di un grado la temperatura nelle abitazioni. L'agricoltura, con il divieto di spandere liquami zootecnici e di combustioni all'aperto, come fuochi, falò, barbecue e fuochi d'artificio. Infine, il divieto di sosta con motore acceso, per tutti i veicoli.