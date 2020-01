Smog: Cattaneo, 'Regione Lombardia impegnata a modernizzare impianti a biomasse'

#cronaca

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Regione Lombardia si impegnerà da subito a mettere in campo una misura finalizzata a favorire la sostituzione degli impianti a biomassa più obsoleti con impianti più moderni e meno inquinanti". Lo annuncia l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. "Ne discuterò domani - aggiunge - anche con i miei colleghi assessori all'Ambiente del bacino Padano”. Per quanto riguarda le polveri sottili, spiega Cattaneo, "ciò che inquina maggiormente sono le biomasse legnose. I dati confermano che il contributo degli impianti di riscaldamento civile alla produzione di polveri sottili a livello regionale è il 42% e per il 99% è collegato alle fonti che utilizzano legna, pellet e altre forme di biomassa legnosa. E questo vale anche per la città di Milano, dove il contributo nella produzione di polveri primarie che deriva dalla legna e dai sui derivati è 3,5 volte quello che deriva dal gasolio”. la Regione sosterrà l'introduzione misure di limitazione ulteriore alla vendita di impianti non certificati e misure di sostegno per il rinnovo di stufe tradizionali a legna, di camini aperti e di impianti a pellet obsoleti con impianti moderni e meno inquinati.