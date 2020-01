Smog: Cattaneo, '2019 anno migliore per riduzione polveri sottili' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "Fatta eccezione per i primi giorni del 2020 - spiega l'assessore - in cui i dati sono stati critici, ma né drammatici, né anomali se paragonati con quelli di un periodo di tempo analogo del passato, il quadro complessivo della qualità dell'aria in Lombardia continua a migliorare. Le politiche regionali di lungo periodo adottate in questi anni hanno contribuito ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria che permetterà di rientrare sotto i parametri previsti dall'Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025, come dice il nostro 'Piano della qualità dell'Aria'".