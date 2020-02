Smog: Arpav, in Veneto da oggi allerta rossa in alcune zone della regione

#cronaca

Padova, 3 feb. (Adnkronos) - In Veneto da oggi allerta rossa in alcune zone della regione, annuncia l'Arpav. Infatti, un promontorio anticiclonico, esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, sta mantenendo sulla regione Veneto tempo in prevalenza stabile, senza precipitazioni, con venti deboli sulle zone pianeggianti. Il fine settimana scorso è stato caratterizzato da una bassa dispersività dell'atmosfera che ha favorito l'accumulo degli inquinanti al suolo. I livelli di PM10 hanno superato nelle giornate di sabato e domenica il valore limite giornaliero in tutti i punti di misura della rete, fatta eccezione per la stazione di Belluno città e le centraline montane di Boscochiesanuova e Pieve d'Alpago. Livelli di criticità. Il lungo episodio di accumulo ha portato all'attivazione dello stato di allerta rosso nelle zone di Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, San Bonifacio, Castelfranco, Mirano, Cittadella e Este. Permane invece lo stato di allerta arancione nelle zone di Venezia, Verona, Legnago, Mansuè, Adria, Badia Polesine, Piove di Sacco e San Donà di Piave; è attivato, a partire da domani 4 febbraio, il livello arancione anche nelle zone di Cinto Euganeo e Monselice.