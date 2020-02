Sicilia: Terme di Sciacca, pronto bando per la concessione (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Gli immobili individuati e disponibili sono composti da un gruppo di fabbricati e terreni: gli stabilimenti 'Nuove Terme' e 'Vecchie Terme', il Grand Hotel delle Terme, il Parco delle Terme, le piscine Molinelli e quelle sulfuree coperte. Insieme al complesso di Acireale, l'impianto di Sciacca - anch'esso chiuso dal 2015 - è un elemento costitutivo del nuovo 'Programma di sviluppo del turismo termale' in Sicilia così come disposto da un'apposita legge regionale. Precondizione necessaria per la partecipazione al bando è il possesso dei requisiti adeguati di capacità economica-finanziaria e tecnica commisurata al tipo di progetto e investimento dagli stessi proposto. Gli interessati dovranno anche dimostrare di possedere adeguata esperienza nel settore turistico-termale e di avere realizzato nel settore, negli ultimi 10 anni, investimenti per un importo almeno pari a quello previsto dal progetto proposto. Dovranno presentare un progetto di attività turistico-termale, di recupero, di ristrutturazione, di valorizzazione e di gestione del complesso immobiliare che deve comprendere anche la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie. La durata della concessione sarà determinata sulla base del progetto selezionato e non potrà essere comunque superiore ai trenta anni. Per i primi tre anni, a titolo di compensazione per le spese sostenute, il complesso potrà essere gestito a titolo gratuito. Alla scadenza del triennio, certificato il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, l'amministrazione stabilirà la misura del canone tramite valutazione dell'Agenzia delle entrate ovvero dell'ufficio del Genio civile territorialmente competente.